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У Києві знову пролунали вибухи

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 18:02
У Києві знову пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Києві знову пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 15 листопада, увечері у Києві вже двічі за день пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух було чутно в районі станції метро "Славутич".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць про інцидент.

Мешканцям столиці необхідно залишатися у укриттях.

Нагадаємо, у Києві вибухи також чути сьогодні вдень. Пізніше стало відомо, що окупанти завдали ракетного удару по столиці, у Печерському районі було пошкоджено три багатоповерхівки.

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Київ вибухи Війна Росії проти України
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