В Киеве снова объявили воздушную тревогу: в чем причина

В Киеве и нескольких областях сегодня днем, 27 декабря, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

В Воздушных силах ВСУ также добавили, что несколько групп ударных беспилотников с севера летят на Киев.

"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", - отметили в КГГА.

Массированный обстрел РФ 27 декабря

В ночь на 27 декабря российские войска совершили комбинированную атаку на Киев и область. В результате обстрела пожары возникли сразу в семи районах столицы.

В Голосеевском районе после падения беспилотника загорелись три автомобиля на территории СТО, возгорание удалось быстро ликвидировать. В Оболонском районе огонь охватил трехэтажный частный дом.

В Дарницком районе горят несколько частных домов, зафиксирован пожар на верхнем этаже 24-этажного дома и существовала угроза распространения пламени на дом престарелых. В Днепровском районе возгорание произошло в 18-этажке.

По предварительной информации, в столице пострадали около 20 человек, среди них двое детей. Из-за атаки в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, а почти треть города осталась без тепла.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия с ночи осуществляет очередной массированный удар по Украине, применив почти 500 ударных дронов, в частности типа "Шахед", а также более 40 ракет, включая "Кинжалы".

Подробнее о комбинированном ударе россиян по Киеву - в материале РБК-Украина.