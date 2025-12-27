У Києві знову оголосили повітряну тривогу: у чому причина

У Києві та кількох областях сьогодні вдень, 27 грудня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

У Повітряних силах ЗСУ також додали, що декілька груп ударних безпілотників з півночі летять на Київ.

"У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - зазначили у КМДА.

Масований обстріл РФ 27 грудня

У ніч проти 27 грудня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ та область. Унаслідок обстрілу пожежі виникли одразу в семи районах столиці.

У Голосіївському районі після падіння безпілотника загорілися три автомобілі на території СТО, займання вдалося швидко ліквідувати. В Оболонському районі вогонь охопив триповерховий приватний будинок.

У Дарницькому районі палають кілька приватних осель, зафіксовано пожежу на верхньому поверсі 24-поверхового будинку та існувала загроза поширення полум’я на будинок для літніх людей. У Дніпровському районі загоряння сталося в 18-поверхівці.

За попередньою інформацією, у столиці постраждали близько 20 людей, серед них двоє дітей. Через атаку в Києві запровадили екстрені відключення електроенергії, а майже третина міста залишилася без тепла.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія від ночі здійснює черговий масований удар по Україні, застосувавши майже 500 ударних дронів, зокрема типу "Шахед", а також понад 40 ракет, включно з "Кинджалами".

