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В Киеве снова объявили воздушную тревогу: что известно

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 12 ноября, в Киеве снова объявили воздушную тревогу. Их причиной снова стали дроны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

Сигнал воздушной тревоги в Киеве раздался в 07:09. Мониторинговые каналы писали, что в город летят российские ударные беспилотники. Через несколько минут в КМВА подтвердили информацию.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Обновлено в 07:27

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:16, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях. В то же время темно-красным цветом много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный полуостров Крым.

Атака РФ на Киевскую область и Киев

Напомним, с наступлением новых суток, 12 ноября, примерно в 00:07 в Киевской области были слышны взрывы. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе были зафиксированы вражеские дроны, и по ним работают силы противовоздушной обороны.

Позже, в 01:26, в столице Украины объявили воздушную тревогу. В КГВА тогда уточнили, что ее причиной стали вражеские беспилотники. Спустя практически час, в 02:07 в столице прозвучали взрывы. О последствиях вражеских атак сообщений не было.

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