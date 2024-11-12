В Киеве снова объявили воздушную тревогу: что известно

Атака РФ на Киевскую область и Киев

Напомним, с наступлением новых суток, 12 ноября, примерно в 00:07 в Киевской области были слышны взрывы. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе были зафиксированы вражеские дроны, и по ним работают силы противовоздушной обороны.

Позже, в 01:26, в столице Украины объявили воздушную тревогу. В КГВА тогда уточнили, что ее причиной стали вражеские беспилотники. Спустя практически час, в 02:07 в столице прозвучали взрывы. О последствиях вражеских атак сообщений не было.

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