У Києві знову оголосили повітряну тривогу: що відомо

Атака РФ на Київську область і Київ

Нагадаємо, з настанням нової доби, 12 листопада, приблизно о 00:07 у Київській області було чути вибухи. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в регіоні було зафіксовано ворожі дрони, і по них працюють сили протиповітряної оборони.

Пізніше, о 01:26, у столиці України оголосили повітряну тривогу. У КМВА тоді уточнили, що її причиною стали ворожі безпілотники. Майже через годину, о 02:07 у столиці пролунали вибухи. Про наслідки ворожих атак повідомлень не було.

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