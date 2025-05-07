Россия атаковала Киев баллистикой: зафиксирован пожар, что известно

В ночь на 7 мая Россия ударила по Киеву баллистикой. В результате атаки зафиксирован в Соломенском районе зафиксирован пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"В результате падения обломков произошло возгорание в Соломенском районе", - пишет глава КГВА в 01:12. Позже он уточнил, что пожар в нежилом здании. Информация о пострадавших устанавливается. В то же время мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в Соломенский район едут медики, поскольку поступил вызов. Он тоже подтвердил падение обломков ракеты. Обновлено в 01:39 Кличко уточнил, что победа произошла в складских помещениях на площади около 300 квадратных метров. Сейчас экстренные службы работают на месте.