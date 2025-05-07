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Россия атаковала Киев баллистикой: зафиксирован пожар, что известно

Среда 07 мая 2025 01:25
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Россия атаковала Киев баллистикой: зафиксирован пожар, что известно Фото: информация о пострадавших уточняется (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 мая Россия ударила по Киеву баллистикой. В результате атаки зафиксирован в Соломенском районе зафиксирован пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"В результате падения обломков произошло возгорание в Соломенском районе", - пишет глава КГВА в 01:12.

Позже он уточнил, что пожар в нежилом здании. Информация о пострадавших устанавливается.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что в Соломенский район едут медики, поскольку поступил вызов. Он тоже подтвердил падение обломков ракеты.

Обновлено в 01:39

Кличко уточнил, что победа произошла в складских помещениях на площади около 300 квадратных метров. Сейчас экстренные службы работают на месте.

Что предшествовало

Напомним, за последние пару часов в Киеве уже дважды объявляли тревогу. В обеих случаях тревога была связана с угрозой применения баллистики.

После первого сигнала, спустя небольшое количество времени, в столице объявили отбой. Однако после второй тревоги в воздушных силах ВСУ предупредили, что есть угроза применения баллистического вооружения. Вскоре стало известно, что на Киев летит скоростная цель, после чего в столице прогремел минимум один взрыв.

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