В Киеве снова фиксируют загрязнение воздуха: что об этом известно

Напомним, ранее в сети появлялась информация о якобы вероятном существенном загрязнении воздуха над Украиной - со ссылкой на специализированный сервис Ventusky.

Впоследствии о реальной ситуации с качеством воздуха рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре и Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Позже в социальных сетях и некоторых СМИ начали писать о якобы "грязном облаке", которое надвигается на Украину. Эту информацию в УкрГМЦ также опровергли.

В начале марта ученые рассказали, почему на самом деле воздух над Украиной в феврале был грязным.

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