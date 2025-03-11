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У Києві знову фіксують забруднення повітря: що про це відомо

Якість повітря в Києві - гірша за норму (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Станом на ранок вівторка, 11 березня, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві - середній. При цьому радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Рівень забрудненості повітря на правому березі Києва

У КМДА розповіли, що рівень забрудненості повітря на правому березі столиці - середній.

Так, на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря зранку 11 березня показники щодо забруднення є такими:

  • вулиця Китаївська, 22 - загальний індекс якості повітря 65 (середній рівень забрудненості);
  • вулиця Щусєва, 20 - загальний індекс якості повітря 58 (середній рівень забрудненості);
  • вулиця Турівська, 28 - загальний індекс якості повітря 58 (середній рівень забрудненості);
  • проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря 57 (середній рівень забрудненості);
  • проспект Берестейський, 97 - загальний індекс якості повітря 57 (середній рівень забрудненості).

Рівень забрудненості повітря на лівому березі столиці

На лівому березі Києва рівень забрудненості атмосферного повітря, згідно з інформацією КМДА, також є середнім.

На стаціонарних пунктах моніторингу забруднення повітря фіксують за такими адресами:

  • вулиця Архітектора Вербицького, 26 - загальний індекс якості повітря 63 (середній рівень забрудненості);
  • вулиця Харківське шосе, 7/1 - загальний індекс якості повітря 61 (середній рівень забрудненості).

Як можна стежити за якістю повітря в Києві

В цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

  • ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
  • SO2 (діоксид сірки);
  • NO2 (діоксид азоту);
  • О3 (приземний озон);
  • CO (оксид вуглецю).

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:

Нагадаємо, раніше в мережі з'являлась інформація про буцімто ймовірне суттєве забруднення повітря над Україною - із посиланням на спеціалізований сервіс Ventusky.

Згодом про реальну ситуацію з якістю повітря розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі та Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів.

Пізніше у соціальних мережах і деяких ЗМІ почали писати про нібито "брудну хмару", що насувається на Україну. Цю інформацію в УкрГМЦ також спростували.

На початку березня науковці розповіли, чому насправді повітря над Україною в лютому було брудним.

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