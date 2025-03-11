У Києві знову фіксують забруднення повітря: що про це відомо

Нагадаємо, раніше в мережі з'являлась інформація про буцімто ймовірне суттєве забруднення повітря над Україною - із посиланням на спеціалізований сервіс Ventusky.

Згодом про реальну ситуацію з якістю повітря розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі та Міністерстві захисту довкілля й природних ресурсів.

Пізніше у соціальних мережах і деяких ЗМІ почали писати про нібито "брудну хмару", що насувається на Україну. Цю інформацію в УкрГМЦ також спростували.

На початку березня науковці розповіли, чому насправді повітря над Україною в лютому було брудним.

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