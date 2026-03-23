ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Паспорт РФ и бизнес в оккупации: НАБУ требует санкций для скандального экс-нардепа

13:27 23.03.2026 Пн
2 мин
Следствие выявило тесные связи бывшего нардепа с Россией
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Паспорт РФ и бизнес в оккупации: НАБУ требует санкций для скандального экс-нардепа Фото: НАБУ требует введения санкций против Юрия Иванющенко (Виталий Носач РБК-Украина)

Национальное антикоррупционное бюро Украины требует санкции в отношении экс-нардепа, которого подозревают в махинациях с землями рынка "Столичный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАБУ и собственные источники.

Читайте также: ВАКС отказался арестовать экс-нардепа Иванющенко: решение суда

Согласно данным источников, речь идет о бывшем народном депутате от "Партии регионов" Юрии Иванющенко.

Отмечается, что НАБУ обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому и СБУ с просьбой инициировать применение санкций в отношении экс-нардепа.

Во время следствия детективы обнаружили финансовые связи Иванющенко с РФ. В частности, установлены факты деятельности на временно оккупированных территориях и территории страны-агрессора связанных с подозреваемым компаний, которые платили налоги в российский бюджет.

Кроме того, установлено использование подозреваемым российского паспорта и связь с лицами, причастными к финансированию вооруженных формирований и оккупационных органов РФ.

Завладение землей рынка "Столичный"

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и легализации 18 гектаров госземли, стоимость которой превышает 160 млн гривен.

Согласно данным следствия, в 2021 году между экс-депутатом и одной из столичных застройщиц возник конфликт из-за оптового рынка под Киевом. Для получения контроля над ним застройщица решила незаконно переоформить все его активы на подставные фирмы и лица.

Служащие Госгеокадастра Киевской области, которые действовали в интересах застройщицы, незаконно изменили данные в земельном кадастре. Это позволило чиновникам распоряжаться участком площадью более 150 гектаров, на котором расположен рынок.

Впоследствии землю передали в аренду фирме, подконтрольной застройщице. Руководитель этой фирмы официально отказался от части арендованной земли (18 гектаров), которую разделили на девять участков и отдали в собственность подставным лицам.

Решение о передаче земли подписал исполняющий обязанности председателя областного Госгеокадастра с нарушением закона. Девять участков через фиктивные договоры купли-продажи переоформили на три компании, связанные с застройщицей.

Объявление Иванющенко в розыск

Согласно данным СМИ, Иванющенко покинул Украину в декабре 2014 года и сейчас проживает с семьей в Монако.

Напомним, в сентябре 2025 года НАБУ и САП объявили Иванющенко в розыск. В октябре ВАКС заочно избрал ему содержание под стражей (заочный арест).

В декабре прошлого года Апелляционная палата ВАКС отменила этот заочный арест (вероятно, из-за процессуальных нарушений при сообщении о подозрении).

В начале марта 2026-го после отмены предыдущего ареста НАБУ/САП снова подали ходатайство о мере пресечения, но суд отказал в его удовлетворении.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины НАБУ Иванющенко
Новости
Дизель уже по 90 гривен? Популярные АЗС подняли цены на топливо за выходные
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти