В Киеве женщина торговала машинами, ввезенными как "гуманитарка" для ВСУ

В Киеве задержали женщину, которая под прикрытием фиктивного благотворительного фонда продавала автомобили, завезенные из-за границы как гуманитарная помощь для ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Печерская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении 47-летней женщине, которая организовала незаконную продажу автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для нужд ВСУ.
Жительница Киевской области длительное время завозила автомобили для армии под прикрытием благотворительного фонда, который фактически существовал только "на бумаге". Машины должны были попадать к военным, однако этого не происходило.
Продажа осуществлялась через объявления в соцсетях и на платформе ОЛХ. По предварительной информации, она пыталась продать по меньшей мере три автомобиля.
Во время получения денег за один из автомобилей женщину задержали.
Во время обысков правоохранители изъяли четыре машины: Peugeot Boxer, Suzuki Grand Vitara, KIA Sorento и BMW, который подозреваемая оставила себе.
Женщине грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Фото: киевлянка превратила авто для армии в собственный бизнес (Киевская городская прокуратура)
Напомним, в Киеве разоблачили 20-летнего парня, который создал в TikTok фейковый аккаунт от имени командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди и собирал деньги якобы на армию.
Мошенник использовал реальные видео с командиром, чтобы убедить пользователей, что именно он просит донаты на поддержку армии.
Ранее РБК-Украина сообщало, что мошенники в Виннице ограбили мать погибшего военного ВСУ. Женщину обманули почти на миллион гривен.
Организовал схему житель Винницы, который является уроженцем России. За полученные деньги мужчина купил 18 дорогих мобильных телефонов. Четыре из них он успел продать.
