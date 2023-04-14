В Киеве на "зеленой" ветке метро останавливали движение: на рельсы упал мужчина

В столичном метро сегодня, 14 апреля, временно останавливали движение на "зеленой" ветке. На станции "Дружбы народов" мужчина упал на рельсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

"Сегодня во время утреннего "пика" на станции "Дружбы народов" пассажир упал на рельсы. Медики госпитализировали мужчину. Правоохранители выясняют обставить случаи", - говорится в сообщении.

По информации КГГА, инцидент произошел в 07:10 и вызвал ограничение в работе зеленой линии на 30 минут.

Поэтому были закрыты на вход станции: "Печерская", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич".

Пока зеленая линия метро работает в обычном режиме.

Напомним, недавно мы писали о сбое в работе в киевском метрополитене.

Добавим, ранее в киевской подземке произошел сбой, из-за которого на всех станциях метро не работали автоматы самообслуживания.

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