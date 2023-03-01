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В киевском метро произошел сбой: как оплатить проезд

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Киев, Среда 01 марта 2023 08:56
В киевском метро произошел сбой: как оплатить проезд Фото: в метро Киева не работают автоматы самообслуживания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В киевском метрополитене сегодня утром произошел сбой. На станциях не работают автоматы самообслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

На станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Пассажиры временно не могут приобрести бумажные qr-билеты и транспортные карты, а также пополнить их через автоматы.

Однако оплатить проезд в метро можно:

  • транспортной картой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Напомним, недавно в киевской подземке произошел сбой, из-за которого на всех станциях метро приостановили продажу бумажных qr-билетов.

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