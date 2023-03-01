В киевском метро произошел сбой: как оплатить проезд

В киевском метрополитене сегодня утром произошел сбой. На станциях не работают автоматы самообслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

На станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Пассажиры временно не могут приобрести бумажные qr-билеты и транспортные карты, а также пополнить их через автоматы.

Однако оплатить проезд в метро можно: