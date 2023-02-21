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В метро Киева сбой: на станциях не продают бумажные билеты для проезда

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Киев, Вторник 21 февраля 2023 08:52
В метро Киева сбой: на станциях не продают бумажные билеты для проезда Фото: на станциях метро Киева приостановили продажуQR-билетов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве сегодня с утра произошел сбой в работе метро. На станциях приостановили продажу бумажных QR-билетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что специалисты уже работают над решением проблем.

Однако, несмотря на сбой, жители столицы могут оплатить проезд другими способами, в частности:

  • транспортной картой;
  • Qr-кодом, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой" ;
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

"О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно. Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, стало известно, когда в метро Киева откроют выходы на станциях, закрытых с начала полномасштабного вторжения.

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