В метро Киева сбой: на станциях не продают бумажные билеты для проезда
Фото: на станциях метро Киева приостановили продажуQR-билетов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве сегодня с утра произошел сбой в работе метро. На станциях приостановили продажу бумажных QR-билетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.
Отмечается, что специалисты уже работают над решением проблем.
Однако, несмотря на сбой, жители столицы могут оплатить проезд другими способами, в частности:
- транспортной картой;
- Qr-кодом, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой" ;
- бесконтактной банковской картой;
- мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.
"О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно. Извиняемся за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Напомним, стало известно, когда в метро Киева откроют выходы на станциях, закрытых с начала полномасштабного вторжения.
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