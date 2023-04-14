У Києві на "зеленій" гілці метро зупиняли рух: на колії впав чоловік

У столичному метро сьогодні, 14 квітня тимчасово зупиняли рух на "зеленій" гілці. На станції "Дружби народів" чоловік впав на колії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

"Сьогодні під час ранкового "піку" на станції "Дружби народів" пасажир впав на колії. Медики госпіталізували чоловіка. Правоохоронці з’ясовують обставити випадку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією КМДА, інцидент трапився о 07:10 та спричинив обмеження в роботі зеленої лінії на 30 хвилин.

Через це були зачинені на вхід станції: "Печерська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич".

Наразі зелена лінія метро працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про збій у роботі в київському метрополітені.

Додамо, раніше у київській підземці стався збій, через який на всіх станціях метро не працювали автомати самообслуговування.

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