Атака дронов на Днепр: пострадали 15 человек, есть разрушения (фото последствий)
Ночью РФ массово атаковала дронами Днепр. Пострадали 15 человек, повреждены дома и предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака и ГСЧС Украины.
В ночь на 9 апреля российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Больше всего ударов пришлось на город Днепр.
В результате атаки пострадали 15 человек, из них восемь - в больницах. Состояние в основном средней тяжести, один человек - в легком состоянии.
По предварительным данным, в Днепре повреждены 15 частных домов, 4 многоэтажки и около 20 автомобилей.
Также есть разрушения на территории нескольких предприятий, пострадали админздания и объекты инфраструктуры. Все пожары, которые возникли в результате ударов, ликвидированы.
К тушению привлекались более 90 спасателей и 19 единиц техники.
Ситуация в области
Кроме Днепра, враг атаковал Апостолово в Криворожском районе - там пострадало частное предприятие, обошлось без жертв.
Также под удар попал Никопольский район. Дроны-камикадзе попали по Никополю и Марганецкой громаде. Поврежден спортивный объект. Погибших и раненых нет.
Напомним, что в промежутке между 22:30 и 22:45 в городе прогремела серия взрывов. В Воздушных силах ВСУ перед этим предупреждали, что в направлении Днепра и Каменском летит несколько групп ударных беспилотников.
Впоследствии глава ОВА проинформировал, что в результате атаки дронов в городе произошли пожары. По предварительным данным, есть повреждения частных домов и авто. Позже стало известно о пострадавших.
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