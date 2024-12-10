Новые рейсы и график: как будет курсировать Киевская кольцевая электричка с 15 декабря
"Укрзализныця" опубликовала график движения Киевской кольцевой электрички на 2025 год. Начиная с 15 декабря она будет курсировать чаще и дольше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Компания завершила строительные работы на Воскресенке в Киеве, что позволило обновить график движения кольцевой электрички. Уже с 15 декабря будут запускать ежечасные рейсы, что вдвое увеличивает количество поездов и значительно улучшает удобство планирования времени для пассажиров.
Кроме того, возвращается самый поздний вечерний маршрут: электропоезд будет отправляться со станции Дарница в 22:31 (через Радужный) и прибывать на Святошино в 23:20. Это значит, что с вокзала на Троещину можно будет доехать прямым рейсом в 21:56, а из Почайной на Берестейскую даже после закрытия метро.
В пресс-службе Kyiv City Express также сообщили, что идет работа над изменением системы нумерации рейсов, чтобы сделать маршруты и направления еще более понятными для пассажиров.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что "Укрзализныця" сообщила об удвоении лимитов интернета для пассажиров в поездах "Интерсити" и "Интерсити+". Теперь каждый пользователь может бесплатно пользоваться 2 ГБ трафика со скоростью 10 Мб/с во время поездки.
Также мы писали, что с 15 декабря 2024 года по 13 января 2025 года поезда №8/7 "Одесса - Харьков", №148/147 "Одесса - Киев" и №774/773 "Киев - Шостка" не будут курсировать. "Укрзализныця" предлагает пассажирам альтернативные рейсы:
- для направления "Киев - Одесса" – поезда №105/106 и №763/764;
- для "Харьков – Одесса" – поезд №059/060;
- для "Киев – Шостка" – поезда №786/785 и №788/787.
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