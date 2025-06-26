В Киеве завершили разбор завалов после ракетного удара, унесшего 9 жизней (фото)

Спасатели работали почти трое суток непрерывно, сменяя друг друга, чтобы максимально быстро ликвидировать последствия трагедии.

По данным ГСЧС, из-под завалов разобрали и вывезли более 1900 кубометров обломков и разрушенных конструкций. К работам были привлечены около 100 спасателей и 29 единиц спецтехники.

В результате атаки погибли 9 человек, среди которых один ребенок. Еще 13 человек получили ранения, в том числе ребенок. Спасатели спасли 10 жителей - среди них двое детей и беременная женщина.

Также спасатели показали масштаб работ после ракетного обстрела столицы.

Фото: в Киеве завершили аварийные работы после удара по многоэтажке (t.me/dsns_telegram)