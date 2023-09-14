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В Киеве задерживается движение кольцевой электрички: в чем причина

Фото: в Киеве задерживается движение кольцевой электрички (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве в четверг, 14 сентября, произошел сбой в работе кольцевой электрички. Поезда задерживаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express.

Задержка возникла на станции Почайна. Причиной тому стал вызов неотложной помощи для пассажирки.

По состоянию на 11:30 задержка электрички составляет 30 минут. Поезда еще не возобновили движение, поэтому задержка может увеличиться.

"Приносим извинения за неудобство и просим учесть, что ближайшие несколько рейсов кольцевой будут следовать с отставанием от расписания", - говорится в сообщении.

Напомним, киевские власти планируют в несколько раз повысить стоимость проезда в общественном транспорте уже в ближайшее время.

Кроме того, в столице запустили удобную оплату штрафов за проезд без билета - онлайн в несколько кликов.

Также в Киеве с 24 июля вернули плату за парковку автомобилей. Это можно сделать через приложение "Киев Цифровой".

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