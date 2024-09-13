В Киеве задержали проректора НУБИП Украины на взятке. Помогал избежать мобилизации

В Киеве задержали проректора университета при получении 2 тысяч долларов. За эти деньги он обещал помощь военнообязанному во поступлении в аспирантуру, что автоматически освобождало от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру .

По данным источников РБК-Украина, речь идет о Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины (НУБИП Украины) и о проректоре Валерии Ищенко.

По данным следствия, мужчина по просьбе своего знакомого из Харькова, который хотел поступить в аспирантуру дневной формы обучения для получения отсрочки от мобилизации, обратился к проректору университета с вопросом о процедуре поступления в аспирантуру университета.

"Проректор сообщил, что среди поступающих сейчас большая конкуренция, однако он сможет решить вопрос с членами экзаменационной комиссии, оценив свои "услуги" в 2 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

В конце концов 28-летний мужчина поступил на одно из двух бюджетных мест в аспирантуре университета на публичное управление и администрирование, и это при том, что на эти места претендовало 12 абитуриентов.

"При передаче 2 тысяч долларов США проректору университета задержали. Ему сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения в отношении подозреваемого", - добавили в прокуратуре.