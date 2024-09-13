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В Києві затримали проректора НУБІП України на хабарі. Допомогав уникнути мобілізації

Київ, П'ятниця 13 вересня 2024 13:35
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В Києві затримали проректора НУБІП України на хабарі. Допомогав уникнути мобілізації Фото: в Києві затримали проректора на хабарі в 2 тисячі доларів (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

У Києві затримали проректора університету під час отримання 2 тисяч доларів. За ці кошти він обіцяв допомогу військовозобов’язаному у вступі до аспірантури, що автоматично звільняло від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБІП України) та про проректора Валерія Іщенка.

За даними слідства, чоловік на прохання свого знайомого з Харкова, який хотів вступити до аспірантури денної форми навчання для отримання відстрочки від мобілізації, звернувся до проректора університету із з питанням щодо процедури вступу до аспірантури університету.

"Проректор повідомив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вирішити питання із членами екзаменаційної комісії, оцінивши свої "послуги" у 2 тисячі доларів", - йдеться у повідомленні.

Зрештою 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі університету на публічне управління та адміністрування і це при тому, що на ці місця претендувало 12 абітурієнтів.

"Під час передачі 2 тисяч доларів США проректора університету затримали. Йому повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного", - додали в прокуратурі.

Відстрочка від мобілізації в Україні для студентів

В Україні відстрочка від мобілізації передбачена виключно для студентів денної форми навчання. Це стосується й аспірантури.

Важливо й те, що відстрочка дається тим студентам, які отримують рівень освіти вище попереднього. Ці зміни набули чинності 18 травня.

Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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