ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Купянском задержали коллаборанта, который на железной дороге хранил дизтопливо для армии РФ

Новина українською →
Купянск-Узловой, Понедельник 06 марта 2023 15:22
Под Купянском задержали коллаборанта, который на железной дороге хранил дизтопливо для армии РФ Фото: Под Купянском задержали коллаборанта, который на железной дороге хранил дизтопливо для армии РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель пгт Купянск-Узловой (Харьковская область) работал на окупантов и хранил дизельное топливо для нужд армии РФ на железной дороге. Правоохранители его задержали и заключили под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Мужчина согласился на предложение оккупантов и стал так называемым "начальником базы топлива" производственного подразделения "Локомотивное депо Купянск" так называемого предприятия "Купянская железная дорога". Свои обязанности он начал выполнять с июля прошлого года", - говорится в сообщении.

Приспешник оккупантов хранил дизельное топливо для армии РФ, которое они использовали для заправки своей военной техники.

Жителя пгт Купянск-Узловой задержали и сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, что в Одессе разоблачили и задержали бывшего боевика из батальона "Спарта". Он воевал на стороне террористической ДНР против сил АТО на востоке Украины.

Служба безопасности Украины задержала трех коллаборантов, которые "собирали голоса" на псевдореферендуме в Херсонской области, а отказывающимся участвовать - угрожали тюрьмой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков Война в Украине Купянск
NEWS
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
Зеленский собрал Ставку, обсуждали Бахмут. Залужный и Сырский за продолжение обороны
DAILY
Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Украина и Россия год назад встретились, чтобы закончить войну. Хроники переговоров