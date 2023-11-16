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В Киеве разоблачили сеть обменников с фальшивыми долларами

Киев, Четверг 16 ноября 2023 18:40
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В Киеве разоблачили сеть обменников с фальшивыми долларами Фото: в Киеве разоблачили сеть пунктов обмена валют, продававших фальшивые доллары (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве разоблачили сеть пунктов обмена валют, которые продавали фальшивые доллары. Их деятельность прекращена.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры разоблачена противоправная деятельность группы лиц, которые продавали фальшивые доллары США через обменные пункты", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, злоумышленники обустроили на территории Киева фиктивные пункты обмена валют, которые незаконно работали, используя лицензии других субъектов хозяйствования.

Один из пострадавших, которому продали фальшивые деньги, обратился в правоохранительные органы.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт продажи 1,5 тысячи фальшивых американских долларов в одном из пунктов обмена валют. Это были банкноты старого образца, номиналом 100 долларов каждая", - пояснили правоохранители.

Во время обысков был установлен еще один обменный пункт, в котором злоумышленники также реализовали фальшивые деньги. В помещении изъяли наличные в иностранной и отечественной валюте и технику на общую сумму более 2 млн гривен.

"В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к осуществлению незаконной деятельности", - сказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что полиция разоблачила группу мошенников, похищавших деньги во время "обмена валют" с помощью дрона.

Также напомним, что в начале года в Испании задержали банду, похитив вещи украинских беженцев более чем на 1 миллион евро.

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