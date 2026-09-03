В Киеве запустили дополнительный автобус между правым и левым берегами: как он будет ездить

Что известно о новом маршруте

Как рассказали в КГГА, маршрут будет проходить вдоль наземного участка Святошинско-Броварской линии метро. По информации КП "Киевпасстранс", в часы наибольшего пассажиропотока на маршруте будут работать 12 автобусов.

"Маршрут №1-М является временным и дополнительным автобусным сообщением. Он не является полноценной заменой работы наземного участка метрополитена", - добавили в КГГА.

Как будет курсировать новый автобус

Автобусы будут курсировать через центр города, Метро и Броварской проспект до станции метро "Лесная" и в обратном направлении по маршруту:

ул. Эспланадная – ул. Рогнединская – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – ул. Мечникова – Кловский спуск – Крепостной пер. – ул. Михаила Грушевского – ул. Князей Острожских – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая – бульв. Николая Михновского – Набережное шоссе – мост Метро – Броварской просп. – ул. Раисы Окипной – площадь Сергея Набоки – ул. Евгения Сверстюка – Броварской просп. – просп. Георгия Нарбута – ул. Андрея Малышко – Броварской просп. – ул. Гетмана Павла Полуботка – путепровод над Броварским проспектом – ул. Киото – Броварской просп. – мост Метро – Набережное шоссе – бульв. Николая Михновского – Наводническая площадь – ул. Старонаводницкая – ул. Генерала Алмазова – ул. Князей Острожских – ул. Михаила Грушевского – Крепостной пер. – Кловский спуск – ул. Мечникова – ул. Бассейная – ул. Эспланадная.

Что еще курсирует между левым и правым берегами

В то же время в КГГА напоминают, что между правым и левым берегами уже курсируют автобусы № 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118 и троллейбусы. 47, 50.