У Києві запустили додатковий автобус між правим і лівим берегами: як він буде їздити

Що відомо про новий маршрут

Як розповіли у КМДА, маршрут проходитиме вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро. За інформацією КП "Київпастранс", у години найбільшого пасажиропотоку на маршруті працюватимуть 12 автобусів.

"Маршрут № 1-М є тимчасовим і додатковим автобусним сполученням. Він не є повноцінною заміною роботи наземної ділянки метрополітену", - додали у КМДА.

Як буде курсувати новий автобус

Автобуси курсуватимуть через центр міста, міст Метро та Броварський проспект до станції метро "Лісова" і у зворотному напрямку за маршрутом:

вул. Еспланадна – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – вул. Мечникова – Кловський узвіз – Кріпосний пров. – вул. Михайла Грушевського – вул. Князів Острозьких – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька – бульв. Миколи Міхновського – Набережне шосе – міст Метро – Броварський просп. – вул. Раїси Окіпної – площа Сергія Набоки – вул. Євгена Сверстюка – Броварський просп. – просп. Георгія Нарбута – вул. Андрія Малишка – Броварський просп. – вул. Гетьмана Павла Полуботка – шляхопровід над Броварським проспектом – вул. Кіото – Броварський просп. – міст Метро – Набережне шосе – бульв. Миколи Міхновського – Наводницька площа – вул. Старонаводницька – вул. Генерала Алмазова – вул. Князів Острозьких – вул. Михайла Грушевського – Кріпосний пров. – Кловський узвіз – вул. Мечникова – вул. Басейна – вул. Еспланадна.

Що ще курсує між лівим та правим берегами

Водночас в КМДА нагадують, що між правим і лівим берегами вже курсують автобуси № 21, 22, 51, 55, 73, 91, 101, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 118 та тролейбуси №№ 29, 30, 31, 43, 47, 50.