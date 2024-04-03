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В Киеве зафиксировали еще три температурных рекорда

Фото: в Киеве обновлены три температурных рекорда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во вторник 2 апреля в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда. Климатическая норма превышена на 9,9 градуса.

По данным климатологов, минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этого дня - она не опустилась ниже 12,1 градуса тепла. Предыдущее рекордное значение 1951 превышено на 2,4 градусов.

Максимальная температура воздуха достигла 26,9 градусов тепла, что на 3,8 градуса выше предыдущего рекордного показателя 2017 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 16,4 градуса тепла, что превысило предыдущий рекордный показатель 1990 и 2017 годов на 2,4 градуса.

Кроме того, 2 апреля в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 19 м/с (68 км/ч), что превысило на 1 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2018 году.

Аномальное тепло

Напомним, по данным Укргидрометцентра, аномально теплая погода в Украине в последние дни была вызвана волной из западного Средиземноморья.

Вместе с теплом в Украину пришла пыль из Сахары. Украинцев призвали закрывать окна и предупредили о вредности пыли для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 31 марта в Киеве были обновлены два температурных рекорда, а температура поднялась до 25,3 градусов.

Кроме того, в Киеве 1 апреля были зафиксированы три температурных рекорда. По многолетним показателям температура воздуха соответствует концу мая.

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