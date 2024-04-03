У Києві зафіксували ще три температурні рекорди

За даними кліматологів, мінімальна температура повітря у столиці виявилась найвищою для цього дня - вона не опустилася нижче 12,1 градусів тепла. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 2,4 градусів.

Максимальна температура повітря досягла 26,9 градусів тепла, що на 3,8 градусів вище попереднього рекордного показника 2017 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,4 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник 1990 та 2017 років на 2,4 градусів.

Крім того, 2 квітня у Києві максимальна швидкість вітру досягла рекордних 19 м/с (68 км/год), що перевищило на 1 м/с попереднє максимальне значення для цього дня, зареєстроване у 2018 році.

Аномальне тепло

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, аномально тепла погода в Україні останніми днями була викликана хвилею із західного Середземномор'я.

Разом з теплом до України прийшов пил із Сахари. Українців закликали зачиняти вікна та попередили про шкідливість пилу для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 31 березня в Києві були оновлені два температурні рекорди, а температура піднялася до 25,3 градусів.

Крім того, у Києві 1 квітня були зафіксовані три температурних рекорди. За багаторічними показниками температура повітря відповідає кінцю травня.