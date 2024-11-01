Октябрь 2024 года вошел в десятку самых теплых в истории Киева

Среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве составила 10,9 градусов, что на 2,3 градуса выше климатической нормы. Октябрь этого года вошел в десятку самых теплых в столице с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

Холоднее всего в столице было 20 октября, когда минимальная температура под утро снизилась до 1,9 градусов тепла, а теплее всего – 4 октября, когда максимальная температура после полудня достигла 22,7 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 63 мм, или 137 % климатической нормы.

Погода в Украине

Напомним, сентябрь был самым теплым в истории Киева. Среднемесячная температура воздуха равнялась 20,6 градусов тепла, что на 5,7 градусов выше климатической нормы. Было установлено 11 температурных рекордов. Метеорологическая осень пришла в Киев с опозданием на две недели 30 сентября.

Укргидрометцентр прогнозировал, что в октябре средняя месячная температура воздуха в Украине составит 7-13 градусов тепла,

По прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме

Напомним, средняя температура воздуха лета 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла, что на 2,6 градусов выше климатической нормы. Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градуса) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов.