Корецкий поручил экстренно проверить укрытия по всей Украине
В Украине безотлагательно проверят все укрытия гражданской защиты. В частности это касается их содержания и доступа граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
Проверку будут проводить профильные министерства, службы совместно с областными военными администрациями, включая Киевскую городскую военную администрацию и органы местного самоуправления.
Корецкий подчеркнул, что все ответственные должностные лица уже получили соответствующие поручения и проверка коснется всех укрытий без исключения.
"Доступ к укрытиям должен быть и тогда, когда уже известно, что опасность есть, но тревога еще не объявлена. В условиях постоянной угрозы баллистики областные власти, городские администрации должны действовать более оперативно и исходя из реальной потребности защиты людей", - отметил премьер.
Он также назвал "недопустимым" то, что у людей может возникать проблема доступа к укрытиям на пятом году полномасштабной войны.
"Люди должны всегда иметь возможность заблаговременно и беспрепятственно попасть к укрытиям, особенно когда существует угроза баллистики. И это персональная ответственность каждого должностного лица", - подчеркнул Корецкий.
Что предшествовало
Напомним, сегодня ночью во время воздушной тревоги и баллистической атаки на Киев появилась информация о том, что людей не пускали в метро.
В частности, Telegram-каналы до тревоги начали писать о переполненном метро на фоне ожидания удара. Впоследствии появилась информация, что людей не пускают на некоторые станции, потому что они якобы переполнены, но их названия не указывались.
Кроме того, в сети появилось видео, как на одной из станций люди просят открыть дверь уже во время тревоги и первых взрывов.
КП "Киевский метрополитен" позже сообщило, что все станции были открыты сразу после объявления воздушной тревоги. Отмечается, что этой ночью на станциях подземки прятались более 56 тысяч человек.