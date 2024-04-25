У Києві й низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина
Частину України охопила повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:04, повітряну тривогу оголошено у:
- Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Харківській області.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), наразі існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Загроза для Харківської області
"Харківська область - терміново в укриття! Загроза з півночі!", - написали Повітряні сили.
Не перша тривога
Близько о 10:30, 25 квітня, Україну охопила масштабна повітряна тривога. Тоді ж вона була пов'язана зі зльотом російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Повітряна тривога тривала трохи більше 20 хвилин.
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