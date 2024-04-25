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У Києві й низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Четвер 25 квітня 2024 13:11
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У Києві й низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина Фото: у Києві й низці областей оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Частину України охопила повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:04, повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області;
  • Харківській області.

У Києві й низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), наразі існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Загроза для Харківської області

"Харківська область - терміново в укриття! Загроза з півночі!", - написали Повітряні сили.

Не перша тривога

Близько о 10:30, 25 квітня, Україну охопила масштабна повітряна тривога. Тоді ж вона була пов'язана зі зльотом російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Повітряна тривога тривала трохи більше 20 хвилин.

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