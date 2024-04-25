У Києві й низці областей оголошено повітряну тривогу: в чому причина

Частину України охопила повітряна тривога. Попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 13:04, повітряну тривогу оголошено у: Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Харківській області. Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), наразі існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. Загроза для Харківської області "Харківська область - терміново в укриття! Загроза з півночі!", - написали Повітряні сили. Не перша тривога Близько о 10:30, 25 квітня, Україну охопила масштабна повітряна тривога. Тоді ж вона була пов'язана зі зльотом російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Повітряна тривога тривала трохи більше 20 хвилин.