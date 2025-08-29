В Киеве уже 25 погибших из-за массированного удара россиян

По словам главы государства, он провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Он поблагодарил Кошту за искренние сочувствия тем украинцам, которые потеряли своих близких из-за российского массированного удара.

"По состоянию на данный момент известно о 25 погибших, среди которых четверо детей, десятки людей пострадали", - добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что это был абсолютно подлый удар России, который демонстрирует настоящие планы российского диктатора Владимира Путина продолжать убийства, а не делать шаги к завершению войны.