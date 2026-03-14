В Киеве ввели экстренные отключения света, часть электротранспорта не курсирует

07:49 14.03.2026 Сб
Графики отключений снова не действуют
aimg Эдуард Ткач
Фото: кроме отсутствия света, в столице возникла проблема с электротранспортом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Утром в субботу, 14 марта, в Киеве были применены экстренные отключения света. Сейчас графики не действуют, а также есть проблемы с движением электротранспорта.

"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - говорится в сообщении.

Кроме того, в столице на некоторых участках временно приостановил движение электротранспорта. Причиной стало отсутствие напряжения в сети из-за ночной атаки РФ. Подробнее, где сейчас ограничения, можно посмотреть на фото ниже.

Отметим, что россияне в течение ночи несколько раз пытались атаковать Киев баллистикой. Также враг обстрелял Киевскую область и другие регионы.

Кроме поврежденных домов, авто и не только, мониторинговые каналы отмечали, что враг бил по энергетике.

Как решить проблему с отключением света в Украине

Напомним, на днях генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что строительство распределенной генерации - это будет наиболее устойчивое и стабильное решение для Украины, чтобы улучшить состояние энергосистемы в условиях атак РФ.

Также он отметил, что до момента ночной атаки РФ "Укрэнерго" прогнозировало отключение света во всех областях страны. Но говорилось, что отключения продлятся только 5 часов.

Больше по теме:
КиевСлужба безопасности УкраиныВойна в УкраинеЭнергетики