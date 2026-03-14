В Киеве ввели экстренные отключения света, часть электротранспорта не курсирует

Утром в субботу, 14 марта, в Киеве были применены экстренные отключения света. Сейчас графики не действуют, а также есть проблемы с движением электротранспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.
"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - говорится в сообщении.
Кроме того, в столице на некоторых участках временно приостановил движение электротранспорта. Причиной стало отсутствие напряжения в сети из-за ночной атаки РФ. Подробнее, где сейчас ограничения, можно посмотреть на фото ниже.
Отметим, что россияне в течение ночи несколько раз пытались атаковать Киев баллистикой. Также враг обстрелял Киевскую область и другие регионы.
Кроме поврежденных домов, авто и не только, мониторинговые каналы отмечали, что враг бил по энергетике.
Напомним, на днях генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что строительство распределенной генерации - это будет наиболее устойчивое и стабильное решение для Украины, чтобы улучшить состояние энергосистемы в условиях атак РФ.
Также он отметил, что до момента ночной атаки РФ "Укрэнерго" прогнозировало отключение света во всех областях страны. Но говорилось, что отключения продлятся только 5 часов.