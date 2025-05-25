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В Киеве третий раз за день раздается воздушная тревога: в чем причина

Киев, Воскресенье 25 мая 2025 17:25
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В Киеве третий раз за день раздается воздушная тревога: в чем причина Фото: в столице объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В столице Украины уже в третий раз за сегодня объявлено предупреждение о воздушной тревоге. Военные предупредили о возможном применении россиянами баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы Украины.

Сегодня в 17:14 в Киеве был объявлен сигнал воздушной тревоги, через несколько минут после этого тревогу объявили также в Киевской и еще нескольких областях Украины. По состоянию на сейчас карта тревог выглядит так:

В Киеве третий раз за день раздается воздушная тревога: в чем причина

Заметим, что военные Воздушных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения баллистического вооружения с востока!", - говорится в сообщении ВС.

Обстрелы Украины со стороны России

Заметим, что в ночь на 25 мая россияне осуществили массированную комбинированную атаку на Украину. В частности во время атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.

Мы писали, что только в Киевской области из-за российской атаки было более 30 пострадавших, среди них семеро детей. Четыре человека в результате вражеских ударов погибли.

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