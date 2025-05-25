В Києві втретє за день лунає повітряна тривога: в чому причина

В столиці України вже втрете за сьогодні оголошено попередження про повітряну тривогу. Військові попередили про можливе застосування росіянами балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили України.

Сьогодні о 17:14 в Києві було оголошено сигнал повітряної тривоги, за кілька хвилин після цього тривогу оголосили також в Київській та ще кількох областях України. Станом на зараз карта тривог виглядає так:

Зауважимо, що військові Повітряних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!", - йдеться в повідомлення ПС.