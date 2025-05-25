В Києві втретє за день лунає повітряна тривога: в чому причина
В столиці України вже втрете за сьогодні оголошено попередження про повітряну тривогу. Військові попередили про можливе застосування росіянами балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили України.
Сьогодні о 17:14 в Києві було оголошено сигнал повітряної тривоги, за кілька хвилин після цього тривогу оголосили також в Київській та ще кількох областях України. Станом на зараз карта тривог виглядає так:
Зауважимо, що військові Повітряних сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!", - йдеться в повідомлення ПС.
Обстріли України з боку Росії
Зауважимо, що в ніч на 25 травня росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Зокрема під час атаки вибухи було зафіксовано в кількох регіонах країни - зокрема в Києві, Харкові, Конотопі, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Одесі, Чернігові та Запорізькій області.
РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.
Ми писали, що лише в Київські області через російську атаку було більш як 30 постраждалих, серед них семеро дітей. Чотири людини внаслідок ворожих ударів загинули.
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