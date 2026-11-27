В пятницу, 27 ноября, в Киеве начались работы по установке главной елки страны. Праздничное дерево традиционно размещают на Софийской площади столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Когда откроют праздничную локацию

Глава города сообщил, что работы по монтажу главной елки на Софийской площади начинают сегодня (в пятницу, 27 ноября).

Завершить их, по словам Кличко, планируют через неделю - в пятницу, 4 декабря.

"Традиционно праздничная локация начнет работу в День святого Николая, 6 декабря", - подчеркнул чиновник.

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Что предполагает концепция этой зимы

Кличко рассказал, что проведение массовых мероприятий в рамках праздничной локации в столице, как и в предыдущие годы, не предусмотрено.

В то же время он рассказал, что концепция этого года под названием "Свет внутри" предполагает интересно оформленное пространство и внутри елки.

"Она будет 16 метров высотой", - уточнил мэр города.

Концепция этой зимы - "Свет внутри" (инфографика: t.me/vitaliy_klitschko)

Сообщается, что на локации будут расположены также:

ярмарочный домик;

детский паровоз.

За чей счет устанавливают елку

"Елку устанавливаем по инициативе представителей бизнеса", - рассказал Кличко.

Он уточнил, что организатор берет на себя все расходы по праздничной локации:

на установку;

на оформление;

на обслуживание;

на содержание.

"Средства из бюджета города на это выделять не будут", - подытожил мэр Киева.

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Что предлагают жителям и гостям столицы

24 ноября директор компании Folk Ukraine (которая много лет отвечает за праздничное оформление главной елки в столице) Игорь Добруцкий пригласил присоединиться к установке елки в столице всех желающих.

"Ищем и приглашаем волонтеров присоединиться к установке главной новогодней елки Украины на Софийской площади в Киеве", - подчеркнул он в своем Instagram.

Добруцкий уточнил, что впереди - много работы.

"И нам очень нужна ваша помощь! Вместе будем расправлять тысячи хвойных веточек, чтобы наша елка стала пышной и красивой... Можно приобщиться на час, два или остаться с нами на целый день. Будем рады каждому", - добавил Добруцкий.

Он объяснил, что приобщиться к части новогодней истории страны можно:

в пятницу, 27 ноября (в течение дня);

в субботу, 28 ноября (с 11:00 и в течение всего дня).

"А когда главная елка засияет огнями, вы с гордостью сможете сказать своим детям, друзьям и родным: "Я тоже помогал ее создавать", - подытожил директор Folk Ukraine.