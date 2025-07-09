В Киеве водитель BMW укусил полицейского при задержании: его передали в ТЦК (видео)

Как уточнили в полиции, инцидент произошел 25 июня в Дарницком районе. Водителя BMW остановили за проезд на красный свет, а также из-за закрытого номерного знака. В ходе проверки выяснилось, что мужчину разыскивает ТЦК за нарушение законодательства о военной обязанности и военной службе.



"Мы сообщили об этом гражданину, после чего он начал нецензурно выражаться и агрессивно вести себя. Патрульные сообщили, что мужчина будет задержан. Однако во время задержания сопротивлялся и укусил полицейского. Наконец нарушителя задержали, применив физическую силу", - уточнили в полиции.

На мужчину оформили протокол задержания, а также протокол по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского). Кроме того, вынесли постановление за управление автомобилем с закрытым номерным знаком.

После задержания правонарушителя доставили в Дарницкий районный ТЦК.