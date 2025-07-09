В Киеве водитель BMW укусил полицейского при задержании: его передали в ТЦК (видео)

В Киеве несколько недель назад полицейские остановили водителя, который находился в розыске ТЦК. При задержании он укусил правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева в Telegram.
Как уточнили в полиции, инцидент произошел 25 июня в Дарницком районе. Водителя BMW остановили за проезд на красный свет, а также из-за закрытого номерного знака. В ходе проверки выяснилось, что мужчину разыскивает ТЦК за нарушение законодательства о военной обязанности и военной службе.
На мужчину оформили протокол задержания, а также протокол по ст. 185 КУоАП (злостное неповиновение законному требованию полицейского). Кроме того, вынесли постановление за управление автомобилем с закрытым номерным знаком.
После задержания правонарушителя доставили в Дарницкий районный ТЦК.
Напомним, только сегодня, 9 июля, стало известно, что в городе Мерефа Харьковской области женщина бросилась под микроавтобус ТЦК, в котором находился ее сын. Затем она упала на дорогу. В сети появилась информация, что женщина потеряла сознание.
После этого в полиции рассказали, что женщина обратилась к ним и заявила, что лица в военной форме травмировали ее.
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