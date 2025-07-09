У Києві водій BMW вкусив поліцейського під час затримання: його передали в ТЦК (відео)

Як уточнили в поліції, інцидент стався 25 червня в Дарницькому районі. Водія BMW зупинили за проїзд на червоне світло, а також через закритий номерний знак. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловіка розшукує ТЦК за порушення законодавства про військовий обов'язок і військову службу.



"Ми повідомили про це громадянину, після чого він почав нецензурно висловлюватися та агресивно поводитися. Патрульні повідомили, що чоловіка буде затримано. Однак під час затримання чинив опір і вкусив поліцейського. Врешті порушника затримали, застосувавши фізичну силу", - уточнили в поліції.

На чоловіка оформили протокол затримання, а також протокол за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законній вимозі поліцейського). Крім того, винесли постанову за керування автомобілем із закритим номерним знаком.

Після затримання правопорушника доставили до Дарницького районного ТЦК.