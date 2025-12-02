Ветеранов в Украине становится больше: как изменится их количество после завершения войны
В Украине уже насчитывается около 1,5 млн ветеранов и ветеранок, включая тех, кто получил инвалидность вследствие войны. С каждым днем их становится все больше.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.
По ее словам, спрогнозировать, насколько увеличится количество ветеранов после завершения войны, пока невозможно - прежде всего потому, что неизвестно, когда именно она закончится. К тому же понятие "ветеран" охватывает не только бывших военных, но и тех, кто до сих пор служит и выполняет боевые задачи.
"Большинство из этих полутора миллионов человек до сих пор находятся в подразделениях и несут службу", - пояснила министр.
Как предоставляется статус участника боевых действий
Она подчеркнула, что статус участника боевых действий сейчас предоставляется автоматически - сразу после первого боевого задания. Закон определяет, что даже один день на передовой является основанием для получения статуса УБД.
Ранее военным приходилось самостоятельно собирать документы и подавать рапорты, однако теперь процедура значительно упрощена. Уполномоченное лицо в воинской части вносит информацию в электронную систему на основе журнала боевых донесений, после чего комиссия принимает решение, а данные автоматически попадают в реестр.
"Мы максимально упростили это, чтобы для военного это не превращалось в челлендж", - подчеркнула Калмыкова.
Учитывая масштабы мобилизации и продолжительность войны, количество ветеранов в Украине будет только расти, однако точную динамику можно будет оценивать только после завершения боевых действий.
Ранее РБК-Украина писало, что в "Дії" запустили новую программу поддержки для ветеранов-ВПЛ - жилищный ваучер на 2 млн гривен. Его можно использовать для покупки жилья, инвестирования в новостройку или оформления ипотеки. Податься на ваучер могут ветераны и лица с инвалидностью вследствие войны, которые имеют статус ВПЛ и зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории.
Также мы рассказывали, что Минобороны упростило процедуру получения нового удостоверения УБД в случае потери, похищения или возвращения из плена. Теперь военным не нужно подавать справку из полиции или публиковать объявление о потере документа, а освобожденным из плена - добавлять материалы служебного расследования.