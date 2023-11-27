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В Киеве ветер повредил самый большой флаг Украины (видео)

Киев, Понедельник 27 ноября 2023 10:12
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В Киеве ветер повредил самый большой флаг Украины (видео) Фото: в Киеве ветер повредил самый большой флаг Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве сильный ветер повредил флаг Украины возле "Родина-мать" в понедельник, 27 ноября. Его снимут, чтобы после улучшения погодных условий заменить новым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и местные Telegram-каналы.

Сначала об этом сообщили жители столицы в соцсетях и опубликовали видео.

Впоследствии в КГГА сообщили, что поврежденное полотнище самого большого флага страны снимают, чтобы позже приподнять новое.

Там отметили, что, несмотря на то, что флаг приспустили еще накануне ухудшения погодных условий, однако сильные порывы ветра повредили приспущенное полотнище.

"Сейчас его уже снимают со флагштока и заменят на новое. Новый флаг развеется над киевскими склонами, как только улучшатся погодные условия", - сообщили столичные власти.

Стоит отметить, что на сегодняшний день сооружение флагштока в Киеве является крупнейшим в Украине. Его высота - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Непогода в Украине

26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - по ссылке.

При этом сегодня по всей территории Украины ожидается снегопад. Местами предупреждают о снежных заносах, вьюгах и гололедице.

Уже с утра въезд в Киев для крупногабаритного транспорта временно ограничили из-за ухудшения погодных условий. В столице наблюдается снегопад и гололед.

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