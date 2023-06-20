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СБУ задержала агента РФ, который хотел сорвать контрудары штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом

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Украина, Вторник 20 июня 2023 10:40
СБУ задержала агента РФ, который хотел сорвать контрудары штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом Фото: агент РФ хотел сорвать контрудары штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российского информатора, который хотел сорвать контрудары 3-й штурмовой бригады ВСУ под Бахмутом Донецкой области. Им оказался житель Константиновки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленник передавал в ФСБ места дислокации и направления движения подразделений ВСУ, задействованных в проведении контрнаступательных операций в районе Бахмута", - говорится в сообщении.

Как отметили в спецслужбе, особенно врага интересовали координаты боевых позиций и маршруты перемещения Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Что сообщал информатор врагу

Также он сообщал агрессору о локации складов с горюче-смазочными материалами и количестве военных колонн Сил обороны, которые проходят через украинские блокпосты.

Развединформация потребовалась оккупантам для планирования собственных действий, направленных на сдерживание контрударов ВСУ на восточном фронте, в том числе на средства проведения прицельных артобстрелов.

Задержание вражеского агента

Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника "на горячем" при попытке передачи информации захватчику. По данным следствия, фигурантом является житель Константиновки Донецкой области. В начале июня этого года он дистанционно вовлечен россиянами в противоправную деятельность.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

Украинские военные уже больше двух недель ведут активніе боевые действия в рамках планируемого ранее контрнаступления. Бахмут на данный момент продолжает оставаться самой горячей точкой на карте фронта.

В частности, по данным Института изучения войны на 20 июня, у ВСУ есть успехи в продвижении под Бахмутом.

В связи с этим РФ, еще больше чем ранее, активизировала своих агентов на этом направлении. Например, в Донецкой области задержали агента, который "наводил" российские С-300 на позиции ВСУ под Бахмутом.

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Служба безопасности Украины Бахмут
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