В Киеве с сегодняшнего дня меняют режим работы уличного освещения из-за нехватки электроэнергии
В Киеве с сегодняшнего дня, 16 ноября, меняют режим работы наружного освещения. В разное время суток яркость фонарей будет регулироваться в зависимости от их возможностей, а в парках и скверах часть светильников будут отключать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КП "Киевгорсвет".
Как будет работать уличное освещение
Вечером - от включения освещения до начала комендантского часа - и утром после его завершения светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 50% мощности.
В парках и скверах в это время будет включаться половина от общего количества светильников. Во время комендантского часа они будут отключены.
В то же время, на отдельных объектах в парках и скверах электроснабжения линий наружного освещения будут оставлять включенным. Это необходимо для подзарядки автономных источников питания устройств автоматизированной системы централизованного оповещения.
Во время комендантского часа светильники с функцией дымирования будут работать на 20% мощности. Если такая функция отсутствует, включают половину имеющихся на объекте фонарей.
Что будет с подсветкой зданий и памятников
Архитектурно-декоративное освещение столицы отключат. Исключения предусмотрели для трех объектов:
- подсветки перил на Аллее художников;
- функционального освещения Берестейского путепровода;
- функционального освещения памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской.
Их будут освещать до начала комендантского часа. Также архитектурно-декоративное освещение смогут включать во время религиозных праздников в местах богослужений.
На каких улицах фонари будут работать ярче
Для некоторых улиц и проспектов столицы предусмотрели другой режим. Там светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на полную мощность, а с 00:00 до 6:00 их яркость будут уменьшать до 50%.
Речь идет о таких участках:
- бульвар Вацлава Гавела в Соломенском районе;
- улица Выборгская - от улицы Академика Янгеля до улицы Вадима Гетьмана в Соломенском районе;
- улица Николая Закревского в Деснянском районе;
- улица Космонавта Поповича в Деснянском районе;
- проспект Лесной в Деснянском районе;
- улица Радужная в Днепровском районе;
- улица Ревуцкого в Дарницком районе;
- улица Академика Янгеля в Соломенском районе.
В "Киевгорсвете" объяснили, что режим наружного освещения корректируют с учетом потребностей города, условий безопасности и необходимости рационально использовать электроэнергию.
Также в Киевском метрополитене рассказали, как будут работать подземные станции в случае полного обесточивания города. Благодаря резервному питанию системы жизнеобеспечения продолжат работу, а станции будут оставаться доступными как укрытие. В то же время, движение поездов и эскалаторов в критических ситуациях могут временно остановить.
Ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что Украина готовится к разным сценариям прохождения зимы из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. По его словам, в последние месяцы враг атаковал значительно больше подстанций и объектов генерации, чем в прошлом, поэтому важно заранее планировать действия, чтобы избежать наихудших последствий для населения.