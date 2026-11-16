В Киеве с сегодняшнего дня меняют режим работы уличного освещения из-за нехватки электроэнергии

В Киеве с сегодняшнего дня, 16 ноября, меняют режим работы наружного освещения. В разное время суток яркость фонарей будет регулироваться в зависимости от их возможностей, а в парках и скверах часть светильников будут отключать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КП "Киевгорсвет".

Как будет работать уличное освещение

Вечером - от включения освещения до начала комендантского часа - и утром после его завершения светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на 50% мощности.

В парках и скверах в это время будет включаться половина от общего количества светильников. Во время комендантского часа они будут отключены.

В то же время, на отдельных объектах в парках и скверах электроснабжения линий наружного освещения будут оставлять включенным. Это необходимо для подзарядки автономных источников питания устройств автоматизированной системы централизованного оповещения.

Во время комендантского часа светильники с функцией дымирования будут работать на 20% мощности. Если такая функция отсутствует, включают половину имеющихся на объекте фонарей.

Что будет с подсветкой зданий и памятников

Архитектурно-декоративное освещение столицы отключат. Исключения предусмотрели для трех объектов:

подсветки перил на Аллее художников;

функционального освещения Берестейского путепровода;

функционального освещения памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской.

Их будут освещать до начала комендантского часа. Также архитектурно-декоративное освещение смогут включать во время религиозных праздников в местах богослужений.

На каких улицах фонари будут работать ярче

Для некоторых улиц и проспектов столицы предусмотрели другой режим. Там светодиодные светильники с функцией дымирования будут работать на полную мощность, а с 00:00 до 6:00 их яркость будут уменьшать до 50%.

Речь идет о таких участках:

бульвар Вацлава Гавела в Соломенском районе;

улица Выборгская - от улицы Академика Янгеля до улицы Вадима Гетьмана в Соломенском районе;

улица Николая Закревского в Деснянском районе;

улица Космонавта Поповича в Деснянском районе;

проспект Лесной в Деснянском районе;

улица Радужная в Днепровском районе;

улица Ревуцкого в Дарницком районе;

улица Академика Янгеля в Соломенском районе.

В "Киевгорсвете" объяснили, что режим наружного освещения корректируют с учетом потребностей города, условий безопасности и необходимости рационально использовать электроэнергию.