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В случае полного блэкаута метро Киева будет работать как укрытие: подробности от метрополитена

10:28 11.11.2026 Ср
3 мин
aimg Мария Кучерявец
В случае полного блэкаута метро Киева будет работать как укрытие: подробности от метрополитена Фото: как будет работать метро Киева в случае блэкаута (Getty Images)
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В случае полного исчезновения напряжения в городской электросети киевский метрополитен будет обеспечивать работу подземных станций в виде укрытий. Системы жизнеобеспечения будут работать от резервных источников питания, в то время как в критических ситуациях движение поездов и эскалаторов могут приостановить.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Сценарии действия метрополитена во время отключений

Электропитание подземки производится от энергосистемы столицы, а все электрические подстанции метро объединены в единую систему внешнего электроснабжения. Это позволяет маневрировать питанием и использовать резервные схемы в случае аварийных ситуаций.

При ограниченном электропитании предприятие будет применять меры по снижению четности движения поездов на отдельных линиях или по всей сети.

"В критических ситуациях движение поездов и эскалаторов может быть временно приостановлено , но освещение, вентиляция, связь, системы водоснабжения и управления, водоотвод, пожарная сигнализация, от которых зависит жизнеобеспечение метрополитена, в том числе как объекта укрытия, будут работать в штатном режиме", - разъяснили.

При полном исчезновении напряжения в городской сети жизнеобеспечение станций будет поддерживаться от резервных источников в режиме объекта укрытия. На данный момент, несмотря на остановку наземного электротранспорта из-за сложной ситуации в энергетике, метрополитен продолжает работать в штатном режиме.

Правила пребывания в укрытиях и зональность

Подземные станции являются сооружениями двойного назначения, где приоритетом является бесперебойная работа санузлов, вентиляции и водоснабжения. Согласно нормам ГСН и требованиям МВД, граждане во время тревоги могут иметь наиболее необходимые вещи и двусуточный запас продуктов.

В то же время запрещено приносить легковоспламеняющиеся вещества и громоздкие вещи, а размещение матрасов или палаток не должно препятствовать эвакуации и передвижению людей.

В августе 2026 года на 4 станциях тестировали пилотный проект по зонированию платформ рекомендательными наклейками для укрытия.

"По результатам мониторинга установлено, что в большинстве случаев люди выбирают для укрытия места, обычно или ранее использовали. Соответственно масштабирование пилотного проекта на других станциях приостановлено", - сообщили в КП.

Пассажиропоток и финансовые показатели

За 10 месяцев 2026 года среднесуточный объем перевозок составляет 626,6 тыс. пассажиров, тогда как в довоенном 2021 году этот показатель составлял 874,9 тыс. пассажиров.

В метрополитене напомнили, что во время воздушной тревоги движение на наземных участках линий метро приостанавливается, тогда как подземные участки продолжают работать. Подземные станции также обеспечивают свободный и бесплатный доступ для укрытия.

Также в КП раскрыли финансовую отчетность по расходам на перевозку.

"В соответствии с финансовой отчетностью КП "Киевский метрополитен" за 9 месяцев 2026 года себестоимость перевозки одного пассажира составляет 54,10 грн. В то же время отмечаем, что вопрос повышения тарифа на проезд не является компетенцией предприятия", - подытожили в метрополитене.

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