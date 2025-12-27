RU

В Киеве известно о погибшем и десятках раненых в результате удара РФ

Фото: последствия обстрела Киева 27 декабря (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталья Кава

Российская армия 27 декабря нанесла серии ракетно-дронных ударов по Киеву. По состоянию на известно о погибшем и почти 30 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Игорь Клименко

По его словам, на одной из локаций вражеских ударов были обнаружены фрагменты тела. Речь о вражеском попадании во многоэтажку в Шевченковском районе.

"По этой локации, предварительно, мы имеем одного погибшего. Фрагменты тела мы нашли. Спасатели только что доложили об этом. И мы не знаем, эта женщина, но это взрослый человек", - сообщил Клименко.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице значительно возросло количество пострадавших.

"Уже 28 пострадавших в столице. 13 человек госпитализированы в медучреждения города", - написал он.

Обстрел 27 декабря

В ночь на 27 декабря российские войска совершили комбинированную атаку на Киев. В результате обстрелов пожары возникли сразу в семи районах столицы.

В Голосеевском районе после падения беспилотника загорелись три автомобиля на территории СТО, возгорание удалось быстро ликвидировать. В Оболонском районе огонь охватил трехэтажный частный дом. В Дарницком районе горят несколько частных домов, зафиксирован пожар на верхнем этаже 24-этажного дома и существовала угроза распространения пламени на дом престарелых. В Днепровском районе возгорание произошло в 18-этажке.

По предварительной информации, в столице пострадали около 20 человек, среди них двое детей. Из-за атаки в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии, а почти треть города осталась без тепла.

 

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия с ночи осуществляет очередной массированный удар по Украине, применив почти 500 ударных дронов, в частности типа "Шахед", а также более 40 ракет, включая "Кинжалы".

Подробнее о двойном ударе РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.

