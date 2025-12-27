У Києві відомо про загиблого та десятки поранених внаслідок удару РФ

За його словами, на одній з локацій ворожих ударів було виявлено фрагменти тіла. Мова про вороже влучання у багатоповерхівку у Шевченківському районі.

"По цій локації, попередньо, ми маємо одного загиблу. Фрагменти тіла ми знайшли. Рятувальники тільки що доповіли про це. І ми не знаємо, чи ця жінка, але це доросла людина", - повідомив Клименко.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці значно зросла кількість постраждалих.

"Уже 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували до медзакладів міста", - написав він.

Обстріл 27 грудня

У ніч проти 27 грудня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ. Унаслідок обстрілу пожежі виникли одразу в семи районах столиці.

У Голосіївському районі після падіння безпілотника загорілися три автомобілі на території СТО, займання вдалося швидко ліквідувати. В Оболонському районі вогонь охопив триповерховий приватний будинок. У Дарницькому районі палають кілька приватних осель, зафіксовано пожежу на верхньому поверсі 24-поверхового будинку та існувала загроза поширення полум’я на будинок для літніх людей. У Дніпровському районі загоряння сталося в 18-поверхівці.

За попередньою інформацією, у столиці постраждали близько 20 людей, серед них двоє дітей. Через атаку в Києві запровадили екстрені відключення електроенергії, а майже третина міста залишилася без тепла.