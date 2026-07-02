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В Киеве известно о первой жертве массированной ночной атаки

04:13 02.07.2026 Чт
1 мин
Что известно о количестве пострадавших в настоящее время?
aimg Екатерина Коваль
В Киеве известно о первой жертве массированной ночной атаки Фото: на местах попаданий работают экстренные службы (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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В ходе массированной комбинированной атаки на Киев стало известно о первой жертве и пострадавших среди гражданского населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко и мэра города Виталия Кличко.

В результате вражеской атаки погиб один человек. Начальник КМВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, количество пострадавших в столице по состоянию на 3:51 выросло до 11 раненых.

По информации мэра, все они госпитализированы и находятся в стационарах киевских больниц.

В ночь на 2 июля российские войска совершают массированный многоволновый обстрел Киева. Для ударов по столице враг применяет комбинированную тактику, используя ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты.

В преддверии атаки президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Ирландии предупредил об угрозе. Опираясь на данные украинской разведки, он заявил о готовящемся новом массированном ударе по Украине и призвал граждан оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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