В Киеве известно о первой жертве массированной ночной атаки
В ходе массированной комбинированной атаки на Киев стало известно о первой жертве и пострадавших среди гражданского населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко и мэра города Виталия Кличко.
В результате вражеской атаки погиб один человек. Начальник КМВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, количество пострадавших в столице по состоянию на 3:51 выросло до 11 раненых.
По информации мэра, все они госпитализированы и находятся в стационарах киевских больниц.
В ночь на 2 июля российские войска совершают массированный многоволновый обстрел Киева. Для ударов по столице враг применяет комбинированную тактику, используя ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты.
В преддверии атаки президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Ирландии предупредил об угрозе. Опираясь на данные украинской разведки, он заявил о готовящемся новом массированном ударе по Украине и призвал граждан оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.