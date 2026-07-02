У Києві відомо про першу жертву масованої нічної атаки

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Під час масованої комбінованої атаки на Київ стало відомо про першу жертву та постраждалих серед цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка та мера міста Віталія Кличка.

Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Начальник КМВА висловив співчуття рідним та близьким загиблого. Крім того, кількість постраждалих у столиці станом на 3:51 зросла до 11 поранених. За інформацією мера, усі вони наразі госпіталізовані та перебувають у стаціонарах київських лікарень. У ніч проти 2 липня російські війська здійснюють масований багатохвильовий обстріл Києва. Для ударів по столиці ворог застосовує комбіновану тактику, використовуючи ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети.