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У Києві відомо про першу жертву масованої нічної атаки

04:13 02.07.2026 Чт
1 хв
Що відомо про кількість постраждалих наразі?
aimg Катерина Коваль
У Києві відомо про першу жертву масованої нічної атаки Фото: на місцях влучань працюють екстрені служби (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Під час масованої комбінованої атаки на Київ стало відомо про першу жертву та постраждалих серед цивільного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка та мера міста Віталія Кличка.

Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина. Начальник КМВА висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Крім того, кількість постраждалих у столиці станом на 3:51 зросла до 11 поранених.

За інформацією мера, усі вони наразі госпіталізовані та перебувають у стаціонарах київських лікарень.

У ніч проти 2 липня російські війська здійснюють масований багатохвильовий обстріл Києва. Для ударів по столиці ворог застосовує комбіновану тактику, використовуючи ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети.

Напередодні атаки президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Ірландії попередив про загрозу. Спираючись на дані української розвідки, він заявив про підготовку нового масованого удару по Україні та закликав громадян оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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