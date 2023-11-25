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В Киеве возобновили свет после ночной атаки

Киев, Суббота 25 ноября 2023 12:49
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В Киеве возобновили свет после ночной атаки Фото: в Киеве возобновили свет после ночной атаки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетики возобновили свет в Киеве 25 ноября. Отключения электроэнергии были из-за масштабной атаки дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Ремонтные бригады ДТЭК сразу выехали на место аварий и максимально оперативно восстанавливали электроснабжение", - говорится в сообщении.

Пока все жители столицы снова со светом. В Киеве по состоянию на 12:40 отсутствуют аварийные отключения.

Почему были отключения

Сегодня Киев пережил самую массовую атаку дронов-камикадзе с начала полномасштабного вторжения России. Оккупанты выпустили 75 "шахедов", силы противовоздушной обороны уничтожили 74 из них.

Однако в столице и Киевской области были повреждены электросети. "Укрэнерго" предупреждало о возможных ограничениях.

По данным ДТЭК, после ночных обстрелов в Киеве без света был 151 жилой дом, 75 частных домов и 12 учреждений. В Киевской области обесточены 16 тысяч домов.

Какая ситуация со светом в Украине 25 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

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ДТЭК Киев атака дронов відключеня світла
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