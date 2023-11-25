RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве возобновили свет после ночной атаки

Фото: в Киеве возобновили свет после ночной атаки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Энергетики возобновили свет в Киеве 25 ноября. Отключения электроэнергии были из-за масштабной атаки дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Ремонтные бригады ДТЭК сразу выехали на место аварий и максимально оперативно восстанавливали электроснабжение", - говорится в сообщении.

Пока все жители столицы снова со светом. В Киеве по состоянию на 12:40 отсутствуют аварийные отключения.

Почему были отключения

Сегодня Киев пережил самую массовую атаку дронов-камикадзе с начала полномасштабного вторжения России. Оккупанты выпустили 75 "шахедов", силы противовоздушной обороны уничтожили 74 из них.

Однако в столице и Киевской области были повреждены электросети. "Укрэнерго" предупреждало о возможных ограничениях.

По данным ДТЭК, после ночных обстрелов в Киеве без света был 151 жилой дом, 75 частных домов и 12 учреждений. В Киевской области обесточены 16 тысяч домов.

Какая ситуация со светом в Украине 25 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭККиеватака дроноввідключеня світла