В Киеве возобновили свет после ночной атаки

"Ремонтные бригады ДТЭК сразу выехали на место аварий и максимально оперативно восстанавливали электроснабжение", - говорится в сообщении.

Пока все жители столицы снова со светом. В Киеве по состоянию на 12:40 отсутствуют аварийные отключения.

Почему были отключения

Сегодня Киев пережил самую массовую атаку дронов-камикадзе с начала полномасштабного вторжения России. Оккупанты выпустили 75 "шахедов", силы противовоздушной обороны уничтожили 74 из них.

Однако в столице и Киевской области были повреждены электросети. "Укрэнерго" предупреждало о возможных ограничениях.

По данным ДТЭК, после ночных обстрелов в Киеве без света был 151 жилой дом, 75 частных домов и 12 учреждений. В Киевской области обесточены 16 тысяч домов.

Какая ситуация со светом в Украине 25 ноября - читайте в материале РБК-Украина.