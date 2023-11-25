У Києві відновили світло після нічної атаки

"Ремонтні бригади ДТЕК одразу виїхали на місце аварій та максимально оперативно відновлювали електропостачання", - йдеться у повідомленні.

Наразі всі жителі столиці знову зі світлом. У Києві станом на 12:40 відсутні аварійні відключення.

Чому були відключення

Сьогодні Київ пережив наймасовішу атаку дронів-камікадзе з початку повномасштабного вторгнення Росії. Окупанти випустили 75 "шахедів", сили протиповітряної оборони знищили 74 з них.

Проте у столиці та Київській області були пошкоджені електромережі. "Укренерго" попереджало про можливі обмеження.

За даними ДТЕК, після нічних обстрілів у Києві без світла були 151 житловий будинок, 75 приватних будинків та 12 установ. У Київській області знеструмлені 16 тисяч будинків.

Яка ситуація зі світлом в Україні 25 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.