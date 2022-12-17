В Киеве восстановили водоснабжение и работу метро. Какая ситуация в столице сейчас

Фото: какая ситуация в Киеве сейчас (GettyImages)

На утро субботы, 17 декабря, в Киеве уже восстановили водоснабжение и запустили метро после ракетного удара в пятницу,16 декабря. А вот тепло и свет есть не у всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Вода и метро "Водоснабжение вернули всем жителям столицы", - написал он. Также сегодня утром, в 7:30, возобновляет работу киевское метро. Теплоснабжение По словам мэра, половина киевлян - уже с теплом. "И мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города", - добавил Кличко. Свет Как рассказал глава столицы, с энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Пока графики не действуют, свет выключают аварийно. "Графики аварийных отключений применяются. Потому что дефицит электроэнергии - значителен. И энергетики просят и дальше экономить", - подчеркнул мэр.