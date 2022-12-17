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В Киеве восстановили водоснабжение и работу метро. Какая ситуация в столице сейчас

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Киев, Суббота 17 декабря 2022 08:28
В Киеве восстановили водоснабжение и работу метро. Какая ситуация в столице сейчас Фото: какая ситуация в Киеве сейчас (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На утро субботы, 17 декабря, в Киеве уже восстановили водоснабжение и запустили метро после ракетного удара в пятницу,16 декабря. А вот тепло и свет есть не у всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Вода и метро

"Водоснабжение вернули всем жителям столицы", - написал он.

Также сегодня утром, в 7:30, возобновляет работу киевское метро.

Теплоснабжение

По словам мэра, половина киевлян - уже с теплом.

"И мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города", - добавил Кличко.

Свет

Как рассказал глава столицы, с энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Пока графики не действуют, свет выключают аварийно.

"Графики аварийных отключений применяются. Потому что дефицит электроэнергии - значителен. И энергетики просят и дальше экономить", - подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что метро в Киеве продолжает работать только как укрытие. В столице запустили автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена.

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