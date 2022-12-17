В Киеве восстановили водоснабжение и работу метро. Какая ситуация в столице сейчас
На утро субботы, 17 декабря, в Киеве уже восстановили водоснабжение и запустили метро после ракетного удара в пятницу,16 декабря. А вот тепло и свет есть не у всех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
Вода и метро
"Водоснабжение вернули всем жителям столицы", - написал он.
Также сегодня утром, в 7:30, возобновляет работу киевское метро.
Теплоснабжение
По словам мэра, половина киевлян - уже с теплом.
"И мы работаем, чтобы восстановить его всем жителям города", - добавил Кличко.
Свет
Как рассказал глава столицы, с энергоснабжением сейчас 2/3 киевлян. Пока графики не действуют, свет выключают аварийно.
"Графики аварийных отключений применяются. Потому что дефицит электроэнергии - значителен. И энергетики просят и дальше экономить", - подчеркнул мэр.
Ранее сообщалось, что метро в Киеве продолжает работать только как укрытие. В столице запустили автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена.
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