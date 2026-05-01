В Киеве открыли стрельбу, полиция объявила спецоперацию

В Святошинском районе Киева сегодня днем произошла стрельба. Правоохранители объявили специальную полицейскую операцию для поиска стрелка.
Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.
По ее словам, инцидент произошел на улице Мечты. Неизвестный мужчина на автомобиле Volkswagen открыл огонь по машине заявительницы, после чего скрылся с места происшествия.
В пресс-службе полиции уточнили, все наряды полиции Киева ориентированы на поиски водителя, который совершил стрельбу в Святошинском районе.
Правоохранители официально сообщилио введении специальной полицейской операции.
Известно, что сообщение о стрельбе поступило в полицию около 14:30. По предварительным данным, мужчина на автомобиле Volkswagen Caddy совершил несколько выстрелов.
На данный момент информации о пострадавших нет.
Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина открыл стрельбу по прохожим в Голосеевском районе. Тогда погибли семь человек, еще 14 получили ранения.
Уже через несколько дней, в Дарницком районе столицы также прозвучали выстрелы из оружия после ссоры водителя и пешехода. Пострадавшего госпитализировали с ранениями.
Кроме того, сообщалось, что полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом по улице и угрожал прохожим. Ему объявили подозрение.